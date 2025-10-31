Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
31.10.2025 11:16:34

Swiss Re Buy

Swiss Re
147.44 CHF -0.69%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Swiss Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 161,40 Franken belassen. Angesichts eines anhaltenden, wenn auch moderaten Gewinnwachstums je Aktie und einer hohen Solvabilität dürften die Aktienbewertungen im Versicherungssektor weiter steigen, schrieb Michael Christodoulou in seiner am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die wahre Stärke des Sektors liege in der Fähigkeit der Unternehmen, stetig steigende Dividenden auszuschütten. Indes trügen höhere Kapitalpuffer und diversifizierte Portfolios dazu bei, die Auswirkungen des schwächelnden Rückversicherungsmarktes auf die Profitabilität abzumildern./la/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

