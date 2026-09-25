SLI aktuell: SLI-Börsianer greifen nachmittags zu

Am Freitag springt der SLI um 15:41 Uhr via SIX um 0.42 Prozent auf 2’246.69 Punkte an. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.586 Prozent auf 2’250.38 Punkte an der Kurstafel, nach 2’237.27 Punkten am Vortag.

Bei 2’242.23 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2’257.72 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0.663 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2’324.19 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 25.06.2026, einen Stand von 2’280.32 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, lag der SLI bei 1’947.94 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4.45 Prozent. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell UBS (+ 4.46 Prozent auf 41.18 CHF), Partners Group (+ 2.17 Prozent auf 603.80 CHF), Julius Bär (+ 1.88 Prozent auf 71.40 CHF), Holcim (+ 1.81 Prozent auf 67.52 CHF) und Schindler (+ 1.71 Prozent auf 262.40 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Kühne + Nagel International (-1.40 Prozent auf 224.90 CHF), Lonza (-0.77 Prozent auf 565.60 CHF), Nestlé (-0.73 Prozent auf 77.37 CHF), Roche (-0.55 Prozent auf 361.40 CHF) und Swiss Re (-0.35 Prozent auf 141.60 CHF).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SLI auf

Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3’410’147 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 306.046 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10.26 erwartet. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 7.62 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch