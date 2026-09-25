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SIX-Handel im Fokus 25.09.2026 12:26:15

Freitagshandel in Zürich: SLI bewegt sich am Mittag im Plus

Freitagshandel in Zürich: SLI bewegt sich am Mittag im Plus

Aktuell zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

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Am Freitag gewinnt der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0.45 Prozent auf 2’247.43 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 2’250.38 Zählern und damit 0.586 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2’237.27 Punkte).

Der SLI verzeichnete bei 2’247.24 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2’257.72 Einheiten.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0.696 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, bewegte sich der SLI bei 2’324.19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’280.32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, stand der SLI bei 1’947.94 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4.48 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1’915.56 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit UBS (+ 3.30 Prozent auf 40.72 CHF), VAT (+ 1.98 Prozent auf 658.20 CHF), Schindler (+ 1.94 Prozent auf 263.00 CHF), Partners Group (+ 1.73 Prozent auf 601.20 CHF) und Holcim (+ 1.72 Prozent auf 67.46 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Kühne + Nagel International (-2.10 Prozent auf 223.30 CHF), Lonza (-1.12 Prozent auf 563.60 CHF), Nestlé (-0.67 Prozent auf 77.42 CHF), Roche (-0.55 Prozent auf 361.40 CHF) und Alcon (-0.34 Prozent auf 53.14 CHF).

Welche Aktien im SLI den grössten Börsenwert aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1’720’968 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 306.046 Mrd. Euro im SLI den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Unter den SLI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.62 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com
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