Freitagshandel in Zürich: Das macht der SMI mittags

Am Freitag geht es im SMI um 12:09 Uhr via SIX um 0.43 Prozent auf 13’965.78 Punkte aufwärts. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1.578 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SMI 0.535 Prozent stärker bei 13’980.23 Punkten, nach 13’905.82 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 13’960.42 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14’029.64 Punkten.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0.679 Prozent nach oben. Der SMI lag noch vor einem Monat, am 25.08.2026, bei 14’525.29 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, lag der SMI-Kurs bei 14’231.96 Punkten. Der SMI lag vor einem Jahr, am 25.09.2025, bei 11’875.80 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 5.42 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell UBS (+ 3.30 Prozent auf 40.72 CHF), Partners Group (+ 1.73 Prozent auf 601.20 CHF), Holcim (+ 1.72 Prozent auf 67.46 CHF), Swiss Life (+ 1.11 Prozent auf 913.20 CHF) und Givaudan (+ 1.09 Prozent auf 3’443.00 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Lonza (-1.12 Prozent auf 563.60 CHF), Nestlé (-0.67 Prozent auf 77.42 CHF), Roche (-0.55 Prozent auf 361.40 CHF), Alcon (-0.34 Prozent auf 53.14 CHF) und Sandoz (-0.28 Prozent auf 70.58 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1’720’968 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 306.046 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10.26 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.62 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch