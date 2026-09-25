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Index-Performance im Fokus 25.09.2026 17:58:15

SMI aktuell: SMI zeigt sich schlussendlich fester

SMI aktuell: SMI zeigt sich schlussendlich fester

Mit dem SMI ging es zum Handelsschluss aufwärts.

Swiss Life
912.84 CHF 1.09%
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Letztendlich tendierte der SMI im SIX-Handel 0.29 Prozent stärker bei 13’945.71 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1.578 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.535 Prozent auf 13’980.23 Punkte an der Kurstafel, nach 13’905.82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13’924.90 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14’029.64 Zählern.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 0.534 Prozent. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 25.08.2026, den Stand von 14’525.29 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 25.06.2026, einen Stand von 14’231.96 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, stand der SMI bei 11’875.80 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5.27 Prozent nach oben. Bei 14’669.51 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12’053.51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell UBS (+ 3.50 Prozent auf 40.80 CHF), Partners Group (+ 1.69 Prozent auf 601.00 CHF), Logitech (+ 1.67 Prozent auf 84.00 CHF), Holcim (+ 1.42 Prozent auf 67.26 CHF) und Swiss Life (+ 1.40 Prozent auf 915.80 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Nestlé (-0.99 Prozent auf 77.17 CHF), Roche (-0.85 Prozent auf 360.30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.40 Prozent auf 80.18 CHF), Swiss Re (-0.32 Prozent auf 141.65 CHF) und Lonza (-0.14 Prozent auf 569.20 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 6’392’409 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 306.046 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.62 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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