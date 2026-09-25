Gewinne in Zürich: SLI zum Ende des Freitagshandels freundlich

Im SLI ging es im SIX-Handel letztendlich um 0.37 Prozent aufwärts auf 2’245.45 Punkte. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.586 Prozent auf 2’250.38 Punkte an der Kurstafel, nach 2’237.27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 2’257.72 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2’240.43 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0.607 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2026, wurde der SLI mit 2’324.19 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2’280.32 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, wurde der SLI mit 1’947.94 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4.39 Prozent. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2’352.31 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Zählern registriert.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit UBS (+ 3.50 Prozent auf 40.80 CHF), Schindler (+ 1.86 Prozent auf 262.80 CHF), Partners Group (+ 1.69 Prozent auf 601.00 CHF), Logitech (+ 1.67 Prozent auf 84.00 CHF) und Julius Bär (+ 1.66 Prozent auf 71.24 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Nestlé (-0.99 Prozent auf 77.17 CHF), Roche (-0.85 Prozent auf 360.30 CHF), Kühne + Nagel International (-0.61 Prozent auf 226.70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.40 Prozent auf 80.18 CHF) und Swiss Re (-0.32 Prozent auf 141.65 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 6’392’409 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 306.046 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10.26 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch