Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’946 0.3%  SPI 19’771 0.3%  Dow 51’829 0.9%  DAX 25’409 0.6%  Euro 0.9438 0.2%  EStoxx50 6’303 0.5%  Gold 4’286 0.2%  Bitcoin 69’446 -0.6%  Dollar 0.8283 0.0%  Öl 104.5 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Alcon43249246Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
findependent-Kolumne: Warum ein einziger ETF meist nicht reicht
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Tesla-Robotaxis floppen: Droht der Aktie der nächste Dämpfer?
Reise-Trend: Was ist eigentlich "Bleisure Travel"?
Showdown am US-Aktienmarkt: Warum Experten wie Tom Lee und Ed Yardeni jetzt heftig streiten
Suche...

Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

SIX-Handel im Fokus 25.09.2026 17:58:15

Gewinne in Zürich: SLI zum Ende des Freitagshandels freundlich

Gewinne in Zürich: SLI zum Ende des Freitagshandels freundlich

Am Freitag zeigten sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Amrize
31.22 CHF -0.32%
Kaufen Verkaufen

Im SLI ging es im SIX-Handel letztendlich um 0.37 Prozent aufwärts auf 2’245.45 Punkte. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.586 Prozent auf 2’250.38 Punkte an der Kurstafel, nach 2’237.27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 2’257.72 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2’240.43 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0.607 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2026, wurde der SLI mit 2’324.19 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2’280.32 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, wurde der SLI mit 1’947.94 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4.39 Prozent. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2’352.31 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Zählern registriert.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit UBS (+ 3.50 Prozent auf 40.80 CHF), Schindler (+ 1.86 Prozent auf 262.80 CHF), Partners Group (+ 1.69 Prozent auf 601.00 CHF), Logitech (+ 1.67 Prozent auf 84.00 CHF) und Julius Bär (+ 1.66 Prozent auf 71.24 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Nestlé (-0.99 Prozent auf 77.17 CHF), Roche (-0.85 Prozent auf 360.30 CHF), Kühne + Nagel International (-0.61 Prozent auf 226.70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.40 Prozent auf 80.18 CHF) und Swiss Re (-0.32 Prozent auf 141.65 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 6’392’409 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 306.046 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10.26 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Alle SLI-Werte im Überblick
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Amrize

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.

Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.

Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

08:00 Logo WHS Strategien die wirklich funktionieren inklusive Marktausblick - Livestream von der Finance 26 in Frankfurt heute um 09:00 Uhr
25.09.26 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
25.09.26 SMI vor freundlichem Wochenausklang
25.09.26 Marktüberblick: Beiersdorf gesucht
24.09.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
24.09.26 Silber statt Gold? Steht die Aufholjagd erst am Anfang?
23.09.26 finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’505.10 19.59 SSBLXU
Short 14’787.06 13.98 SNBHTU
Short 15’348.48 8.91 BSUC2U
SMI-Kurs: 13’945.71 25.09.2026 17:30:53
Long 13’363.14 19.87 SWBZHU
Long 13’057.28 13.77 SPSB7U
Long 12’504.91 8.94 S9OBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

ABB am 25.09.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Partners Group-Aktie bricht ein: Konzern erhält von EU-Kommission Genehmigung für Aroma-Zone-Übernahme
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Devisenmarkt in ruhigen Bahnen - US-Dollar kratzt an 0,83 Franken
Volkswagen-Aktie dennoch höher: Einer Million VW-Autos in Deutschland droht Lenkungsausfall
Morning Briefing - International
UBS-Aktie springt an: Vergleich im Greensill-Streit mit IAG erzielt
TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 3 Jahren verloren
KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Intel-Aktie vor Kursverdopplung? Analyst sorgt für Aufsehen
Partners Group Aktie News: Partners Group gewinnt am Vormittag

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 39/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SLI 2’245.45 0.37%