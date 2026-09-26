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Tops & Flops 27.09.2026 01:12:00

Gold, Öl & Co. in KW 39: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 3’268.00 18.00 0.55
Baumwolle 0.79 -0.01 -0.75
Bleipreis 1’902.50 2.50 0.13
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 2.45 0.02 0.66
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 138.16 -1.17 -0.84
Erdgaspreis - Natural Gas 3.20 -0.10 -3.06
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 4’286.15 7.63 0.18
Haferpreis 4.18 -0.04 -1.01
Heizölpreis 123.63 -1.32 -1.06
Holzpreis 533.50 -3.50 -0.65
Kaffeepreis 2.79 0.03 1.18
Kakaopreis 4’205.00 22.00 0.53
Kohlepreis 137.95 0.05 0.04
Kupferpreis 14’740.00 -25.00 -0.17
Lebendrindpreis 2.19 -0.10
Mageres Schwein Preis 0.78 -0.01 -1.17
Maispreis 5.29 0.01 0.24
Mastrindpreis 3.35 -0.03 -0.78
Milchpreis 16.12 -
Naphthapreis (European) 841.97 -5.37 -0.63
Nickelpreis 16’050.00 -270.00 -1.65
Orangensaftpreis 1.51 0.23
Palladiumpreis 1’270.00 -8.00 -0.63
Palmölpreis 4’475.00 -89.00 -1.95
Platinpreis 1’782.00 30.00 1.71
Rapspreis 551.00 -4.50 -0.81
Reispreis 16.62 0.06 0.33
Silberpreis 64.31 0.38 0.59
Sojabohnenmehlpreis 373.20 -2.90 -0.77
Sojabohnenpreis 13.20 0.03 0.19
Sojabohnenölpreis 0.67 0.48
Super Benzin 2.29 0.01 0.35
Weizenpreis 238.25 -2.50 -1.04
Zinkpreis 4’060.00 79.00 1.98
Zinnpreis 54’025.00 150.00 0.28
Zuckerpreis 0.18 -0.46
Ölpreis (Brent) 104.45 -2.15 -2.02
Ölpreis (WTI) 92.41 -2.20 -2.33

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