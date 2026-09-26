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27.09.2026 01:12:00
Gold, Öl & Co. in KW 39: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner und Verlierer.
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Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com,Queen Art/Shutterstock.com
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Inside ETF
Rohstoffe in diesem Artikel
|Aluminiumpreis
|3’268.00
|18.00
|0.55
|Baumwolle
|0.79
|-0.01
|-0.75
|Bleipreis
|1’902.50
|2.50
|0.13
|CO2 European Emission Allowances
|25.15
|-0.35
|-1.37
|Dieselpreis Benzin
|2.45
|0.02
|0.66
|EEX Kohle Year Future
|85.50
|0.00
|0.00
|EEX Strompreis Phelix DE
|138.16
|-1.17
|-0.84
|Erdgaspreis - Natural Gas
|3.20
|-0.10
|-3.06
|Ethanolpreis
|2.16
|0.00
|0.05
|Goldpreis
|4’286.15
|7.63
|0.18
|Haferpreis
|4.18
|-0.04
|-1.01
|Heizölpreis
|123.63
|-1.32
|-1.06
|Holzpreis
|533.50
|-3.50
|-0.65
|Kaffeepreis
|2.79
|0.03
|1.18
|Kakaopreis
|4’205.00
|22.00
|0.53
|Kohlepreis
|137.95
|0.05
|0.04
|Kupferpreis
|14’740.00
|-25.00
|-0.17
|Lebendrindpreis
|2.19
|-0.10
|Mageres Schwein Preis
|0.78
|-0.01
|-1.17
|Maispreis
|5.29
|0.01
|0.24
|Mastrindpreis
|3.35
|-0.03
|-0.78
|Milchpreis
|16.12
|-
|Naphthapreis (European)
|841.97
|-5.37
|-0.63
|Nickelpreis
|16’050.00
|-270.00
|-1.65
|Orangensaftpreis
|1.51
|0.23
|Palladiumpreis
|1’270.00
|-8.00
|-0.63
|Palmölpreis
|4’475.00
|-89.00
|-1.95
|Platinpreis
|1’782.00
|30.00
|1.71
|Rapspreis
|551.00
|-4.50
|-0.81
|Reispreis
|16.62
|0.06
|0.33
|Silberpreis
|64.31
|0.38
|0.59
|Sojabohnenmehlpreis
|373.20
|-2.90
|-0.77
|Sojabohnenpreis
|13.20
|0.03
|0.19
|Sojabohnenölpreis
|0.67
|0.48
|Super Benzin
|2.29
|0.01
|0.35
|Weizenpreis
|238.25
|-2.50
|-1.04
|Zinkpreis
|4’060.00
|79.00
|1.98
|Zinnpreis
|54’025.00
|150.00
|0.28
|Zuckerpreis
|0.18
|-0.46
|Ölpreis (Brent)
|104.45
|-2.15
|-2.02
|Ölpreis (WTI)
|92.41
|-2.20
|-2.33
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