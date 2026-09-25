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SMI im Fokus 25.09.2026 15:58:16

SMI aktuell: SMI liegt im Plus

SMI aktuell: SMI liegt im Plus

Am Freitagnachmittag zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Um 15:41 Uhr legt der SMI im SIX-Handel um 0.49 Prozent auf 13’973.34 Punkte zu. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1.578 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.535 Prozent auf 13’980.23 Punkte an der Kurstafel, nach 13’905.82 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 14’029.64 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13’925.63 Punkten lag.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche legte der SMI bereits um 0.734 Prozent zu. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 25.08.2026, den Wert von 14’525.29 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, wies der SMI einen Stand von 14’231.96 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 11’875.80 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5.48 Prozent. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14’669.51 Punkten. 12’053.51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell UBS (+ 4.46 Prozent auf 41.18 CHF), Partners Group (+ 2.17 Prozent auf 603.80 CHF), Holcim (+ 1.81 Prozent auf 67.52 CHF), Swiss Life (+ 1.24 Prozent auf 914.40 CHF) und Galderma (+ 1.14 Prozent auf 164.10 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Lonza (-0.77 Prozent auf 565.60 CHF), Nestlé (-0.73 Prozent auf 77.37 CHF), Roche (-0.55 Prozent auf 361.40 CHF), Swiss Re (-0.35 Prozent auf 141.60 CHF) und Alcon (-0.04 Prozent auf 53.30 CHF).

Welche SMI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 3’410’147 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 306.046 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10.26 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Mit 7.62 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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