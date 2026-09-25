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25.09.2026 12:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Freitagmittag mit Kursplus

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Freitagmittag mit Kursplus

Die Aktie von Swiss Re zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Swiss Re-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Swiss Re
141.57 CHF -0.17%
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Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 142,50 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'971 Punkten liegt. Die Swiss Re-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 143,55 CHF. Mit einem Wert von 142,10 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 104'931 Swiss Re-Aktien den Besitzer.

Am 10.10.2025 markierte das Papier bei 153,85 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 7,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 02.06.2026 auf bis zu 114,05 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Swiss Re-Aktie damit 24,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Swiss Re-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,71 USD. Am 23.02.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Swiss Re hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,57 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,57 CHF je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10.22 Mrd. CHF gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Swiss Re möglicherweise am 04.11.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Swiss Re ein EPS in Höhe von 16,43 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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