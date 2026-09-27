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Krypto-Marktbericht 27.09.2026 17:23:14

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Sonntagnachmittag am Kryptomarkt

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Sonntagnachmittag am Kryptomarkt

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Sonntagnachmittag entwickeln.

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Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 17:11 0,09 Prozent auf 84.488,61 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 84.412,72 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,6 Prozent aufweist und bei 11,23 EUR notiert.

Währenddessen verliert der Litecoin-Kurs um 2,76 Prozent auf 70,63 US-Dollar. Gestern war Litecoin noch 72,63 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2.695,67 US-Dollar) geht es um 0,31 Prozent auf 2.687,44 US-Dollar nach unten.

Indes fällt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 335,91 US-Dollar am Vortag auf 329,18 US-Dollar nach unten (2,00 Prozent).

Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 1,514 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,528 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,95 Prozent.

Zudem gibt Monero nach. Um 2,74 Prozent reduziert sich der Monero-Kurs um 17:11 auf 544,25 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 559,57 US-Dollar wert war.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2541 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:11 bei 0,2527 US-Dollar.

Daneben wertet Stellar um 17:11 ab. Es geht 1,14 Prozent auf 0,2141 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,2166 US-Dollar stand.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,3336 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach oben. Binancecoin gewinnt 0,23 Prozent auf 775,06 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 773,31 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0968 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 17:11 bei 0,0967 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,18 Prozent auf 121,62 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 121,40 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Avalanche im Plus. Im Vergleich zum Vortag (10,86 US-Dollar) geht es um 0,76 Prozent auf 10,94 US-Dollar nach oben.

Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 0,95 Prozent auf 14,01 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 14,15 US-Dollar wert.

Nach 1,165 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Sonntagnachmittag um 5,54 Prozent auf 1,229 US-Dollar gestiegen.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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