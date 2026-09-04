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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

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04.09.2026 10:52:58

Swiss Re Underperform

Swiss Re
143.02 CHF -0.24%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re mit einem Kursziel von 115 Franken auf "Underperform" belassen. Ben Cohen komplettierte in seiner am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung seine Modelle mit letzten Anpassungen nach den Zahlen zum zweiten Quartal. Seine Präferenzen bleiben mit dem Vorzug für breiter aufgestellte Konzerne unverändert, während er für Rückversicherer wegen Überkapazitäten vorsichtig bleibt. Ein wichtiges Thema für die kommenden Monate sieht er im Rückversicherungsbereich in den Renditeaussichten bis 2027./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 19:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Underperform
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
115.00 CHF
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
143.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
-19.58%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
143.02 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-19.59%
Analyst Name::
Ben Cohen 		KGV*:
-
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10:52 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
10:25 Swiss Re Underweight Barclays Capital
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11.08.26 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 Swiss Re Sell UBS AG
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