Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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Swiss Re Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re mit einem Kursziel von 115 Franken auf "Underperform" belassen. Ben Cohen komplettierte in seiner am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung seine Modelle mit letzten Anpassungen nach den Zahlen zum zweiten Quartal. Seine Präferenzen bleiben mit dem Vorzug für breiter aufgestellte Konzerne unverändert, während er für Rückversicherer wegen Überkapazitäten vorsichtig bleibt. Ein wichtiges Thema für die kommenden Monate sieht er im Rückversicherungsbereich in den Renditeaussichten bis 2027./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Underperform
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
115.00 CHF
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
143.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-19.58%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
143.02 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-19.59%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
|
KGV*:
-
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