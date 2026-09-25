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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

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25.09.2026 16:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Nachmittag auf rotem Terrain

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Swiss Re gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Swiss Re-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 141,25 CHF.

Swiss Re
141.50 CHF -0.22%
Kaufen Verkaufen

Die Swiss Re-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 141,25 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'943 Punkten notiert. Der Kurs der Swiss Re-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 141,25 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 142,10 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 228'713 Swiss Re-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 153,85 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 114,05 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 19,26 Prozent würde die Swiss Re-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF an Swiss Re-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,71 USD. Am 23.02.2017 hat Swiss Re die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,57 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,57 CHF je Aktie erzielt worden. Swiss Re hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.22 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte Swiss Re Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 04.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Swiss Re.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,43 USD je Swiss Re-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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