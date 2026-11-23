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23.11.2026 07:01:06
Ausblick: Abercrombie Fitch stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Das prognostizieren Experten für die Abercrombie Fitch-Bilanz.
Abercrombie Fitch wird am 24.11.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
13 Analysten schätzen, dass Abercrombie Fitch für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,08 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,36 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,37 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 6,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Abercrombie Fitch einen Umsatz von 1,29 Milliarden USD eingefahren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 12,90 USD je Aktie, gegenüber 10,46 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 5,53 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 5,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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