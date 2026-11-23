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23.11.2026 07:01:06
Ausblick: Xiaomi gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Xiaomi öffnet die Bücher – damit rechnen Experten.
Xiaomi wird am 24.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,166 CNY gegenüber 0,520 HKD im Vorjahresquartal.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 18 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 105,40 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 123,61 Milliarden HKD erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 32 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,907 CNY, während im vorherigen Jahr noch 1,76 HKD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 32 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 436,38 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 495,94 Milliarden HKD waren.
Redaktion Finanzen.net
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