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HAMBORNER REIT Aktie 59749334 / DE000A3H2333

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SDAX aktuell 20.08.2026 17:58:09

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Handelsende

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Handelsende

Der SDAX schloss den Donnerstagshandel stabil ab.

HAMBORNER REIT
4.01 CHF -0.35%
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Letztendlich ging der SDAX den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0.07 Prozent) bei 18’520.63 Punkten aus dem Donnerstagshandel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 93.947 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0.163 Prozent fester bei 18’564.31 Punkten, nach 18’534.04 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 18’576.26 Punkte, das Tagestief hingegen 18’450.82 Zähler.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der SDAX bereits um 0.766 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wurde der SDAX auf 18’283.65 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wurde der SDAX mit 18’517.30 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, wies der SDAX einen Stand von 17’015.45 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6.71 Prozent nach oben. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit Südzucker (+ 3.32 Prozent auf 12.44 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2.73 Prozent auf 33.08 EUR), MLP SE (+ 2.71 Prozent auf 8.71 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 2.30 Prozent auf 69.05 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2.26 Prozent auf 63.45 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil tonies (-5.37 Prozent auf 11.64 EUR), Stabilus SE (-3.30 Prozent auf 16.42 EUR), Ströer SE (-3.13 Prozent auf 39.00 EUR), OHB SE (-2.76 Prozent auf 229.00 EUR) und LPKF Laser Electronics (-2.55 Prozent auf 13.35 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. 1’104’754 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von OHB SE mit 5.247 Mrd. Euro im SDAX den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 2.34 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.74 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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