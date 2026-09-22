Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Am Nachmittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs um 0,22 Prozent. Damit ist Bitcoin um 17:11 86.267,56 US-Dollar wert, nach 86.453,90 US-Dollar am Vortag.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 11,42 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 23,8 Prozent.

Währenddessen wird Litecoin bei 61,57 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vortag (61,94 US-Dollar).

Indessen verringert sich der Ethereum-Kurs um 0,86 Prozent auf 2.747,95 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 2.771,67 US-Dollar.

Zudem legt Bitcoin Cash zu. Um 21,74 Prozent verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 17:11 auf 324,43 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 266,49 US-Dollar wert war.

Zeitgleich verstärkt sich der Ripple-Kurs um 2,56 Prozent auf 1,572 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1,533 US-Dollar.

Nach 590,57 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Dienstagnachmittag um 2,61 Prozent auf 575,17 US-Dollar gesunken.

Zudem zeigt sich der Cardano-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Cardano um 3,10 Prozent auf 0,2517 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,2442 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,2139 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2150 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3444 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 17:11 auf 0,3416 US-Dollar beziffert.

Daneben fällt Binancecoin um 1,34 Prozent auf 787,70 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 798,39 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,1001 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen zeigt sich Solana im Minus. Im Vergleich zum Vortag (118,57 US-Dollar) geht es um 1,30 Prozent auf 117,03 US-Dollar nach unten.

Derweil notiert der Avalanche-Kurs bei 11,09 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (11,22 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,20 Prozent.

Daneben wertet Chainlink um 17:11 ab. Es geht 0,63 Prozent auf 13,02 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 13,10 US-Dollar stand.

Währenddessen verliert der Sui-Kurs um 2,67 Prozent auf 1,008 US-Dollar. Gestern war Sui noch 1,036 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.