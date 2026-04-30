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Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001

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30.04.2026
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01.05.2026 11:30:08

Siltronic Neutral

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siltronic von 60 auf 82 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Beim Wafer-Hersteller mache sich vorsichtiger Optimismus breit, schrieb Harry Blaiklock in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen (Ebitda) für den Zeitraum 2026 bis 2030 um bis zu 20 Prozent. Allerdings hält er die sich bessernden Fundamentaldaten auf dem aktuellen Bewertungsniveau bereits für eingepreist./edh/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 18:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 18:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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