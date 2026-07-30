Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Siltronic Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Siltronic nach Zahlen zum zweiten Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 72 auf 100 Euro angehoben. Trotz des anhaltenden Nachfragerückgangs in den Mainstream-Kategorien der Wafer-Industrie gehe er davon aus, dass die Nachfragewelle durch agentische Künstliche Intelligenz die 300-mm-Wafer-Branche nun in eine Engpasssituation treiben wird, schrieb Robert Sanders in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Damit liege die Verhandlungsmacht wieder fest in den Händen der Waferhersteller./rob/la/jha/;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siltronic AG Buy
|
Unternehmen:
Siltronic AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
79.10 €
|
Abst. Kursziel*:
26.42%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
79.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.71%
|
Analyst Name::
Robert Sanders
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siltronic AG
|
09:28
|Freundlicher Handel: TecDAX zum Start mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Start im Aufwind (finanzen.ch)
|
30.07.26
|XETRA-Handel TecDAX zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
30.07.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX legt zum Ende des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)
|
30.07.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
30.07.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
30.07.26