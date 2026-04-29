Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
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30.04.2026 08:44:27
Siltronic Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siltronic von 57 auf 66 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Waferhersteller sei nicht gerade stark, aber immerhin erwartungsgemäß ins Jahr gestartet, schrieb Gustav Froberg am Mittwochabend in seinem Resümee zum Bericht. Die Aussichten seien noch nicht gut genug, um von einer nachhaltigen Erholung auszugehen./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siltronic AG Hold
|
Unternehmen:
Siltronic AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
66.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
76.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-13.16%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
78.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16.24%
|
Analyst Name::
Gustav Froberg
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse