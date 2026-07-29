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Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001

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30.07.2026 08:14:12

Siltronic Buy

Siltronic
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Wegen höherer Absatzmengen hätten die Umsätze um 2 Prozent und das operative Ergebnmis des Waferherstellers um 6 Prozent über den Analystenschätzungen gelegen, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung zu den Zahlen des zweiten Quartals. Die Anhebung der Prognose sei eher moderat ausgefallen, sollte aber insbesondere nach der jüngsten Schwächephase der Aktie den Kurs stützen./ck/rob/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siltronic AG Buy
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Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
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