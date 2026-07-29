Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
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Siltronic Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Wegen höherer Absatzmengen hätten die Umsätze um 2 Prozent und das operative Ergebnmis des Waferherstellers um 6 Prozent über den Analystenschätzungen gelegen, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung zu den Zahlen des zweiten Quartals. Die Anhebung der Prognose sei eher moderat ausgefallen, sollte aber insbesondere nach der jüngsten Schwächephase der Aktie den Kurs stützen./ck/rob/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siltronic AG Buy
|
Unternehmen:
Siltronic AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
67.00 €
|
Abst. Kursziel*:
49.25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
69.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43.99%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
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