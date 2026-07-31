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Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001

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03.08.2026 09:13:16

Siltronic Buy

Siltronic
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siltronic von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 82 auf 105 Euro angehoben. Die Aktien hätten mehr als nur Wafer-dünnes Aufwärtspotenzial, schrieb Harry Blaiklock in einer Studie am Montag. Nach einem vierjährigen Abwärtszyklus dürften die Umsätze des Wafer-Herstellers nun wieder nach oben drehen. Gründe seien ein sich verknappendes Angebot angesichts einer großen Nachfrage und in der Folge steigende Preise./rob/bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 13:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siltronic AG Buy
Unternehmen:
Siltronic AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
105.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
78.55 € 		Abst. Kursziel*:
33.67%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
78.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33.93%
Analyst Name::
Harry Blaiklock 		KGV*:
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