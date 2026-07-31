Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
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Siltronic Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siltronic von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 82 auf 105 Euro angehoben. Die Aktien hätten mehr als nur Wafer-dünnes Aufwärtspotenzial, schrieb Harry Blaiklock in einer Studie am Montag. Nach einem vierjährigen Abwärtszyklus dürften die Umsätze des Wafer-Herstellers nun wieder nach oben drehen. Gründe seien ein sich verknappendes Angebot angesichts einer großen Nachfrage und in der Folge steigende Preise./rob/bek/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siltronic AG Buy
|
Unternehmen:
Siltronic AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
105.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
78.55 €
|
Abst. Kursziel*:
33.67%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
78.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.93%
|
Analyst Name::
Harry Blaiklock
|
KGV*:
-
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