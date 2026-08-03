Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
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Siltronic Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siltronic von 66 auf 90 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Investment-Story spreche derzeit für den Waferhersteller, allerdings nicht die Bewertung der Aktie, schrieb Gustav Froberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die jüngst vorgelegten Quartalszahlen schrieb er, die Ertragslage scheine an einem entscheidenden Wendepunkt zu stehen. Die boomende Nachfrage nach Servern kurbele den Bedarf an 300-mm-Wafern an, während die Nachfrage nach 200-mm-Wafern ihren Tiefpunkt offenbar bereits durchschritten habe./ck/rob/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siltronic AG Hold
|
Unternehmen:
Siltronic AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
78.10 €
|
Abst. Kursziel*:
15.24%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
78.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.72%
|
Analyst Name::
Gustav Froberg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siltronic AG
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31.07.26
|Siltronic-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli (finanzen.net)
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|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX am Freitagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
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31.07.26
|TecDAX-Handel aktuell: So performt der TecDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
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|Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Freitagmittag (finanzen.ch)
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|Gewinne in Frankfurt: MDAX am Freitagmittag freundlich (finanzen.ch)
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Analysen zu Siltronic AG
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Aktien in diesem Artikel
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