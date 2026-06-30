NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic vor dem am 30. Juli erwarteten Zwischenbericht zum zweiten Quartal von 103 auf 100 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Zwar sei beim Waferhersteller eine Verbesserung im Vergleich zum ersten Quartal zu erwarten, aber noch kein Wendepunkt erreicht, schrieb Constantin Hesse in in einem am Dienstagabend vorliegenden Ausblick. Vor allem eine starke, KI-induzierte Nachfrage nach 300-mm-Wafern dürfte angetrieben habe. Die fortgesetzte Schwäche bei Anwendungen mit älteren Fertigungstechnologien (Mature Nodes) deute jedoch darauf hin, dass der Erholungspfad ungleichmäßig verlaufen dürfte./ck/rob/he;