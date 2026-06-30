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30.06.2026 19:28:17

Siltronic Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic vor dem am 30. Juli erwarteten Zwischenbericht zum zweiten Quartal von 103 auf 100 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Zwar sei beim Waferhersteller eine Verbesserung im Vergleich zum ersten Quartal zu erwarten, aber noch kein Wendepunkt erreicht, schrieb Constantin Hesse in in einem am Dienstagabend vorliegenden Ausblick. Vor allem eine starke, KI-induzierte Nachfrage nach 300-mm-Wafern dürfte angetrieben habe. Die fortgesetzte Schwäche bei Anwendungen mit älteren Fertigungstechnologien (Mature Nodes) deute jedoch darauf hin, dass der Erholungspfad ungleichmäßig verlaufen dürfte./ck/rob/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 13:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 13:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siltronic AG Buy
Unternehmen:
Siltronic AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
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