Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Siltronic Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic vor dem am 30. Juli erwarteten Zwischenbericht zum zweiten Quartal von 103 auf 100 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Zwar sei beim Waferhersteller eine Verbesserung im Vergleich zum ersten Quartal zu erwarten, aber noch kein Wendepunkt erreicht, schrieb Constantin Hesse in in einem am Dienstagabend vorliegenden Ausblick. Vor allem eine starke, KI-induzierte Nachfrage nach 300-mm-Wafern dürfte angetrieben habe. Die fortgesetzte Schwäche bei Anwendungen mit älteren Fertigungstechnologien (Mature Nodes) deute jedoch darauf hin, dass der Erholungspfad ungleichmäßig verlaufen dürfte./ck/rob/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siltronic AG Buy
|
Unternehmen:
Siltronic AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
82.95 €
|
Abst. Kursziel*:
20.55%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
81.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.17%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siltronic AG
Analysen zu Siltronic AG
|19:28
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|15.06.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:28
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|15.06.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:28
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.06.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.07.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|23.06.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|06.05.26
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Siltronic AG
|74.15
|1.30%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:28
|
Jefferies & Company Inc.
Siltronic Buy
|19:16
|
Jefferies & Company Inc.
Heidelberg Materials Buy
|19:12
|
RBC Capital Markets
Saint-Gobain Outperform
|16:37
|
Jefferies & Company Inc.
Yara International ASA Hold
|16:35
|
JP Morgan Chase & Co.
Ryanair Overweight
|15:59
|
Deutsche Bank AG
Tesla Buy
|15:57
|
UBS AG
United Parcel Service Buy