Siemens Energy 146.29 CHF 3.60% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 235 Euro auf "Overweight" belassen. Der Energietechnikkonzern habe querbeet die Erwartungen übertroffen, schrieb Phil Buller in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Das Unternehmen habe die Ziele leicht erhöht, aus Anlageperspektive gebe es keinen Anlass für Skepsis./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:50 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:50 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.