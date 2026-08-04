Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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Siemens Energy Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 235 Euro auf "Overweight" belassen. Der Energietechnikkonzern habe querbeet die Erwartungen übertroffen, schrieb Phil Buller in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Das Unternehmen habe die Ziele leicht erhöht, aus Anlageperspektive gebe es keinen Anlass für Skepsis./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:50 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
235.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
152.40 €
|
Abst. Kursziel*:
54.20%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
155.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50.74%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
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