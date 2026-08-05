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Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

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Aktie unter der Lupe 05.08.2026 10:37:44

Buy-Note für Siemens Energy-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.

Buy-Note für Siemens Energy-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.

Jefferies & Company Inc. hat eine sorgfältige Analyse der Siemens Energy-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Siemens Energy
145.30 CHF 2.31%
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Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. Der Energietechnikkonzern habe deutlich profitabler gewirtschaftet als erwartet, schrieb Lucas Ferhani in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Das überraschend starke Abschneiden bei den Auftragseingängen sei der Sparte Gaskraftwerke geschuldet. Der Auftragsbestand belaufe sich mittlerweile auf 95 Gigawatt Leistung.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Siemens Energy-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 10:21 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2.2 Prozent auf 154.22 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 39.41 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 669’787 Siemens Energy-Aktien den Besitzer. Das Papier stieg seit Jahresanfang 2026 um 28.6 Prozent. Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.08.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Siemens Energy AG
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06.08.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
05.08.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’483.24 13.83 SJDBFU
Short 16’050.35 8.91 S7WB3U
SMI-Kurs: 14’552.30 07.08.2026 17:30:00
Long 13’970.23 19.49 SPBMIU
Long 13’657.26 13.57 SMB1YU
Long 13’088.65 8.96 SXBT2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Siemens Energy am 05.08.2026

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