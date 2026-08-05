Buy-Note für Siemens Energy-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. Der Energietechnikkonzern habe deutlich profitabler gewirtschaftet als erwartet, schrieb Lucas Ferhani in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Das überraschend starke Abschneiden bei den Auftragseingängen sei der Sparte Gaskraftwerke geschuldet. Der Auftragsbestand belaufe sich mittlerweile auf 95 Gigawatt Leistung.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Siemens Energy-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 10:21 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2.2 Prozent auf 154.22 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 39.41 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 669’787 Siemens Energy-Aktien den Besitzer. Das Papier stieg seit Jahresanfang 2026 um 28.6 Prozent. Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.08.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.