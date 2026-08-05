Bernstein Research gibt Siemens Energy-Aktie Outperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Investoren dürften auf diese positiv reagieren, schrieb Alasdair Leslie in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Die Auftragslage im Segment Gaskraftwerke sei beeindruckend. Auch die Profitabilität des Energietechnikkonzerns sei stark gewesen.

Aktienbewertung im Detail: Die Siemens Energy-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 09:17 Uhr stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3.7 Prozent auf 156.38 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 34.29 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 276’191 Aktien. Seit Jahresanfang 2026 ging es für das Papier um 30.4 Prozent nach oben. Die nächsten Quartalszahlen für Q3 2026 wird Siemens Energy voraussichtlich am 05.08.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:34 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:34 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.