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05.08.2026 08:42:34

Siemens Energy Outperform

Siemens Energy
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Investoren dürften auf diese positiv reagieren, schrieb Alasdair Leslie in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Die Auftragslage im Segment Gaskraftwerke sei beeindruckend. Auch die Profitabilität des Energietechnikkonzerns sei stark gewesen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:34 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:34 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
150.38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Alasdair Leslie 		KGV*:
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