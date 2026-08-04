Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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Siemens Energy Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Investoren dürften auf diese positiv reagieren, schrieb Alasdair Leslie in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Die Auftragslage im Segment Gaskraftwerke sei beeindruckend. Auch die Profitabilität des Energietechnikkonzerns sei stark gewesen./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:34 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
210.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
152.40 €
|
Abst. Kursziel*:
37.79%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
150.38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.65%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
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