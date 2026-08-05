DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens Energy von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Siemens Energy-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Siemens Energy-Anteile an diesem Tag 23.17 EUR wert. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die Siemens Energy-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 431.593 Siemens Energy-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Siemens Energy-Aktie auf 150.86 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 65’110.06 EUR wert. Die Steigerung von 10’000 EUR zu 65’110.06 EUR entspricht einer Performance von +551.10 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 126.20 Mrd. Euro. Der Siemens Energy-Börsengang fand am 28.09.2020 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Siemens Energy-Aktie bei 22.01 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch