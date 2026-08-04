Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’532 0.5%  SPI 20’470 0.6%  Dow 54’086 1.7%  DAX 26’349 0.6%  Euro 0.9329 0.0%  EStoxx50 6’507 0.3%  Gold 4’168 2.2%  Bitcoin 51’756 -0.2%  Dollar 0.8087 -0.1%  Öl 79.8 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Allianz-Aktie stärker: AllianzGI kauft UOB-Vermögensverwaltung
Beiersdorf-Aktie mit Kursplus: Gewinn zeigt sich stabil
Sandoz-Aktie beflügelt: Generika-Geschäft erholt sich - Jahresausblick bestätigt
Basilea-Aktie zieht an: Zusätzliche US-Fördergelder für Antibiotika-Projekt
Wir sind ein etwas anderer Fondsmanager, denn wir sind überzeugt: Geldanlage muss weder kompliziert noch teuer sein.
Suche...
Plus500 Depot

Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

144.08
CHF
6.28
CHF
4.56 %
09:13:34
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.08.2026 08:15:18

Siemens Energy Outperform

Siemens Energy
146.29 CHF 3.60%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Colin Moody attestierte dem Energietechnikkonzern in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch ein starkes Zahlenwerk. Das operative Ergebnis (Ebita) habe die Konsensschätzung um 13 Prozent übertroffen. Die Dynamik im Geschäft mit Gaskraftwerken setzen sich fort./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 01:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 01:55 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
210.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
152.40 € 		Abst. Kursziel*:
37.79%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
156.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34.44%
Analyst Name::
Colin Moody 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens Energy AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten