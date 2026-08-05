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Experten-Einschätzung 05.08.2026 11:19:49

Bayer-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Buy ein

Bayer-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Buy ein

Bayer-Papier wurde von UBS AG-Analyst Matthew Weston genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Bayer
46.84 CHF 3.85%
Kaufen Verkaufen

Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für Bayer nach Zahlen zum zweiten Quartal von 52 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Leverkusener hätten im zweiten Jahresviertel stark abgeschnitten, schrieb Matthew Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So habe das operative Ergebnis des Agrarchemie- und Pharmakonzerns im Kerngeschäft die Konsensschätzung um zehn Prozent übertroffen. Zur Glyphosat-Causa habe es in der Telefonkonferenz erwartungsgemäss nichts wirklich Neues gegeben.

Aktienbewertung im Detail: Die Bayer-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 11:03 Uhr wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3.8 Prozent auf 50.10 EUR nach oben. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 23.75 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 829’315 Bayer-Aktien umgesetzt. Das Papier gewann auf Jahressicht 2026 35.8 Prozent. Die Bayer-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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