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Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604

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Aktie unter die Lupe 05.08.2026 11:19:45

Fresenius SE-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight

Fresenius SE-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem JP Morgan Chase & Co.-Analyst David Adlington das Fresenius SE-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Fresenius
44.37 CHF 7.00%
Kaufen Verkaufen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 56,60 Euro auf "Overweight" belassen. Der Bad Homburger Medizin- Krankenhauskonzern biete positive Überraschungen und steigende Ziele zum Bewertungsdiscount, schrieb David Adlington am Dienstagabend nach dem Quartalsbericht.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Fresenius SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 5.9 Prozent auf 46.98 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 20.48 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 522’972 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier verlor seit Beginn des Jahres 2026 1.4 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 23:24 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 23:24 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Links:

Analyse: Buy-Bewertung für Fresenius SE-Aktie von Deutsche Bank AG
Fresenius SE-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Overweight bewertet

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,Fresenius
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