Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
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Zalando Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal von 36,50 auf 35,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das schwache zweite Quartal dämpfe nicht die strukturell positiven Aussichten des Online-Modekonzerns, schrieb Yashraj Rajani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das dürfte sich im zweiten Halbjahr zeigen. Sorgen der Investoren über ein womöglich schwächeres Wachstum seien unbegründet./rob/bek/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Buy
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24.81 €
|
Abst. Kursziel*:
41.07%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.93%
|
Analyst Name::
Yashraj Rajani
|
KGV*:
-
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