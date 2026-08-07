ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 332 dänischen Kronen belassen. Um nicht-operative Effekte bereinigt, habe der Umsatz die Konsensschätzung weniger deutlich überboten als es auf den ersten Blick der Fall sei, schrieb Matthew Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der mit dem oral zu verabreichenden Medikament Wegovy erzielte Umsatz liege leicht unter der Konsensprognose./rob/bek/ck;