Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
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05.08.2026 11:19:48
Buy-Note für Zalando-Aktie: Neue Analyse von UBS AG
UBS AG hat eine umfassende Prüfung der Zalando-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.
Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal von 36,50 auf 35,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das schwache zweite Quartal dämpfe nicht die strukturell positiven Aussichten des Online-Modekonzerns, schrieb Yashraj Rajani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das dürfte sich im zweiten Halbjahr zeigen. Sorgen der Investoren über ein womöglich schwächeres Wachstum seien unbegründet.
Aktienanalyse online: Die Zalando-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:03 Uhr 1.5 Prozent auf 24.84 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 40.90 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 575’375 Zalando-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 sank die Aktie um 2.0 Prozent. Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 19:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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