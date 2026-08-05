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Buy-Einstufung 05.08.2026 11:19:45

Vonovia SE-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Buy

Vonovia SE-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Buy

Vonovia SE-Papier wurde von Jefferies & Company Inc.-Analyst Pierre-Emmanuel Clouard genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Vonovia
19.77 CHF -0.22%
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Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vonovia nach Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das erste Halbjahr ähnele dem ersten Quartal und sei "weitgehend ereignisarm" verlaufen, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Im Fokus stehe die gesenkte Schätzung für das Mietenwachstum aus eigener Kraft im Gesamtjahr.

Aktienauswertung: Die Vonovia SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Vonovia SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:03 Uhr um 1.4 Prozent auf 21.34 EUR nach. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 40.58 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 745’759 Vonovia SE-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor seit Jahresanfang 2026 7.9 Prozent. Vonovia SE wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 05.08.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Links:

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Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Vonovia SE-Aktie mit Buy in neu
DZ BANK: Kaufen-Note für Vonovia SE-Aktie

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