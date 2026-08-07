Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
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07.08.2026
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05.08.2026 10:25:10
Fresenius SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 56,60 Euro auf "Overweight" belassen. Der Bad Homburger Medizin- Krankenhauskonzern biete positive Überraschungen und steigende Ziele zum Bewertungsdiscount, schrieb David Adlington am Dienstagabend nach dem Quartalsbericht./ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 23:24 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 23:24 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 23:24 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Overweight
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Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
56.60 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
46.92 €
|
Abst. Kursziel*:
20.63%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
47.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.43%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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06.08.26
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|EQS-News: Fresenius transitions to registered shares – automatic conversion for shareholders (EQS Group)
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