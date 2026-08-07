Fresenius 43.81 CHF 0.24% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 56,60 Euro auf "Overweight" belassen. Der Bad Homburger Medizin- Krankenhauskonzern biete positive Überraschungen und steigende Ziele zum Bewertungsdiscount, schrieb David Adlington am Dienstagabend nach dem Quartalsbericht./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 23:24 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 23:24 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.