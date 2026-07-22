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Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

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22.07.2026 14:42:44

Siemens Energy Overweight

Siemens Energy
136.75 CHF -6.25%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Phil Buller zog in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schlüsse aus den Resultaten des US-Konkurrenten GE Vernova, die auch bei Siemens Energy nach gutem Lauf zunächst sehr negative Spuren im Kurs hinterließen. Der Rückschlag um bis zu 9 Prozent bei Siemens Energy sei unbegründet. Er geht davon aus, dass sich diese Bewegung umkehrt und rät dazu, die Schwäche zum Kauf der Aktien zu nutzen./rob/tih/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:25 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:25 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Energy AG Overweight
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
235.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
150.44 € 		Abst. Kursziel*:
56.21%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
150.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
56.56%
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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