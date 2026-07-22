Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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Siemens Energy Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Phil Buller zog in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schlüsse aus den Resultaten des US-Konkurrenten GE Vernova, die auch bei Siemens Energy nach gutem Lauf zunächst sehr negative Spuren im Kurs hinterließen. Der Rückschlag um bis zu 9 Prozent bei Siemens Energy sei unbegründet. Er geht davon aus, dass sich diese Bewegung umkehrt und rät dazu, die Schwäche zum Kauf der Aktien zu nutzen./rob/tih/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:25 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
235.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
150.44 €
|
Abst. Kursziel*:
56.21%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
150.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
56.56%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
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