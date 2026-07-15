Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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Siemens Energy Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Mit der angekündigten Umbenennung in Omterra komme das Einsparpotenzial durch ausbleibende Kosten für die Namensrechte deutlich früher als erwartet zum Tragen, schrieb Phil Buller am Mittwoch. Für den Free Cashflow sieht er strukturellen Auftrieb im mittleren einstelligen Prozentbereich./rob/ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 07:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
235.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
152.66 €
|
Abst. Kursziel*:
53.94%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
154.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52.42%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
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