Aufschläge in Frankfurt: Zum Start des Freitagshandels Gewinne im LUS-DAX

Am Freitag geht es im LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA um 0.30 Prozent auf 25’049.00 Punkte nach oben.

Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 25’059.00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24’963.00 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 25’834.00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 02.07.2026, bei 25’604.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, wurde der LUS-DAX mit 24’466.00 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1.97 Prozent aufwärts. Bei 26’616.00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21’861.50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 3.01 Prozent auf 61.21 EUR), Siemens Energy (+ 1.66 Prozent auf 144.88 EUR), HOCHTIEF (+ 1.21 Prozent auf 401.00 EUR), Airbus SE (+ 1.08 Prozent auf 187.70 EUR) und Continental (+ 1.04 Prozent auf 68.10 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Commerzbank (-2.49 Prozent auf 38.42 EUR), QIAGEN (-2.44 Prozent auf 37.26 EUR), Bayer (-0.90 Prozent auf 44.99 EUR), adidas (-0.81 Prozent auf 141.50 EUR) und Merck (-0.45 Prozent auf 133.85 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im LUS-DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 252’298 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 214.289 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.02 erwartet. Mit 7.69 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch