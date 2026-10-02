Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’659 0.3%  SPI 19’398 0.4%  Dow 51’008 0.2%  DAX 25’233 1.2%  Euro 1 0.0%  EStoxx50 6’239 1.0%  Gold 4’144.4500 -0.8%  Bitcoin 70’908 0.6%  Dollar 0.8293 -0.2%  Öl 100.9 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526ams-OSRAM137918297
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Kryptokurse am Freitagnachmittag
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Oura verschiebt Börsengang - was Aktien-Anleger wissen sollten
Ölpreis rutscht ab: Nach Diesel-Streit zwischen Europa und Washington - G7-Staaten geben 100 Millionen Barrel an Vorräten frei
Aktien im Blick: Dachkonzern von Paramount und Warner wird Skydance heissen
Suche...

Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Blick 02.10.2026 09:28:22

Optimismus in Frankfurt: DAX zum Start des Freitagshandels fester

Optimismus in Frankfurt: DAX zum Start des Freitagshandels fester

Der DAX hält heute an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Infineon
60.28 CHF 8.31%
Kaufen Verkaufen

Der DAX klettert im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0.29 Prozent auf 25’010.82 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.092 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0.224 Prozent höher bei 24’995.29 Punkten, nach 24’939.35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24’970.91 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’010.82 Zählern.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verlor der DAX bereits um 1.70 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, erreichte der DAX einen Wert von 25’839.33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, lag der DAX bei 25’580.88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, wies der DAX einen Wert von 24’422.56 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1.92 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 3.01 Prozent auf 61.21 EUR), Siemens Energy (+ 1.66 Prozent auf 144.88 EUR), HOCHTIEF (+ 1.21 Prozent auf 401.00 EUR), Airbus SE (+ 1.08 Prozent auf 187.70 EUR) und Continental (+ 1.04 Prozent auf 68.10 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Commerzbank (-2.49 Prozent auf 38.42 EUR), QIAGEN (-2.44 Prozent auf 37.26 EUR), Bayer (-0.90 Prozent auf 44.99 EUR), adidas (-0.81 Prozent auf 141.50 EUR) und Merck (-0.45 Prozent auf 133.85 EUR).

Welche DAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. 252’298 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 214.289 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.69 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: KenDrysdale / Shutterstock.com,PhotoSTS / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Siemens Energy AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten