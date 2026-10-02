Optimismus in Frankfurt: DAX zum Start des Freitagshandels fester

Der DAX klettert im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0.29 Prozent auf 25’010.82 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.092 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0.224 Prozent höher bei 24’995.29 Punkten, nach 24’939.35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24’970.91 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’010.82 Zählern.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verlor der DAX bereits um 1.70 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, erreichte der DAX einen Wert von 25’839.33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, lag der DAX bei 25’580.88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, wies der DAX einen Wert von 24’422.56 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1.92 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 3.01 Prozent auf 61.21 EUR), Siemens Energy (+ 1.66 Prozent auf 144.88 EUR), HOCHTIEF (+ 1.21 Prozent auf 401.00 EUR), Airbus SE (+ 1.08 Prozent auf 187.70 EUR) und Continental (+ 1.04 Prozent auf 68.10 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Commerzbank (-2.49 Prozent auf 38.42 EUR), QIAGEN (-2.44 Prozent auf 37.26 EUR), Bayer (-0.90 Prozent auf 44.99 EUR), adidas (-0.81 Prozent auf 141.50 EUR) und Merck (-0.45 Prozent auf 133.85 EUR).

Welche DAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. 252’298 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 214.289 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.69 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch