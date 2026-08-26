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Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

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26.08.2026 09:07:40

Siemens Energy Outperform

Siemens Energy
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Der Plan zur Verselbständigung der Sparte Transformation of Industry (ToI) sei nach den Medienberichten seit Juni und den steten Managementkommentaren hinsichtlich Kerngeschäft und Randbereichen keine Überraschung, schrieb Colin Moody am Dienstag. Eine Trennung würde die Anlagestory vereinfachen. Einen Wert für die Sparte jenseits von 10 Milliarden Euro würde Moody für ein gutes Ergebnis halten - vor allem mit Blick auf den bis 2030 sinkenden Beitrag zum operativen Konzernergebnis./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:51 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:51 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
200.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
153.08 € 		Abst. Kursziel*:
30.65%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
152.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Colin Moody 		KGV*:
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