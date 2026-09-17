HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
35.10CHF
0.08CHF
0.23 %
17.09.2026
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
18.09.2026 07:12:28
HUGO BOSS Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Neutral" belassen. Auch die Metzinger spürten das zunehmend schwierige Konsumumfeld, schrieb Robert Krankowski am Donnerstag anlässlich der UBS-Luxuskonferenz in Mailand. Trotz allen Gegenwinds machten sie allerdings solide Fortschritte in ihren Turnaroundbemühungen./ag/tav;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 21:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Neutral
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
38.04 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
38.03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Robert Krankowski
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu HUGO BOSS AG
|
16.09.26
|HUGO BOSS-Aktie im Fokus: Frasers-Chef Murray folgt auf Sturm als Aufsichtsratschef (Dow Jones)
|
16.09.26
|Hugo Boss names Mike Ashley’s son-in-law as new chair (Financial Times)
|
14.09.26
|EQS-PVR: Hugo Boss AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
14.09.26
|EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
14.09.26
|EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
14.09.26
|HUGO BOSS-Aktie tiefer: Aufsichtsratschef gibt nach Frasers-Offensive auf (Dow Jones)
|
14.09.26
|Hugo Boss chair steps down under pressure from Frasers Group (Financial Times)
|
14.09.26
|EQS-Adhoc: HUGO BOSS AG: STEPHAN STURM LEGT MANDAT ALS VORSITZENDER UND MITGLIED DES AUFSICHTSRATS VON HUGO BOSS NIEDER (EQS Group)