Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
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Ferrari Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ferrari auf "Buy" belassen. Die einzigartige Positionierung des Luxusautobauers, sowohl was die Produkte als auch die Kunden betreffe, schirme ihn gegen die aktuellen makroökonomischen Schwankungen gut ab, schrieb Zuzanna Pusz am Donnerstag anlässlich der UBS-Luxuskonferenz in Mailand. Ferrari bleibe hinsichtlich der eigenen Ziele bis 2030 gerade in der Spur./ag/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
358.45 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
360.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-