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Index-Bewegung 17.09.2026 17:58:13

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

Am vierten Tag der Woche wagten sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

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Letztendlich ging es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0.87 Prozent aufwärts auf 25’718.00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 25’497.00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’804.00 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 17.08.2026, wurde der LUS-DAX auf 26’302.00 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, stand der LUS-DAX noch bei 24’850.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.09.2025, wurde der LUS-DAX mit 23’389.00 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4.69 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell QIAGEN (+ 3.79 Prozent auf 38.61 EUR), Siemens Energy (+ 3.41 Prozent auf 141.80 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2.74 Prozent auf 81.04 EUR), Siemens (+ 2.34 Prozent auf 266.60 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2.04 Prozent auf 345.70 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-2.57 Prozent auf 39.00 EUR), Heidelberg Materials (-2.44 Prozent auf 146.15 EUR), Deutsche Telekom (-1.87 Prozent auf 28.30 EUR), adidas (-1.56 Prozent auf 142.40 EUR) und Symrise (-1.49 Prozent auf 90.10 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6’019’959 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 215.928 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.70 erwartet. Vonovia SE lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.15 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

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