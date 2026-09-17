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17.09.2026 17:58:13
Optimismus in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels steigen
Der Euro STOXX 50 machte zum Handelsschluss Gewinne.
Am Donnerstag bewegte sich der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 0.90 Prozent stärker bei 6’323.20 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5.290 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.427 Prozent stärker bei 6’293.27 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6’266.50 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 6’337.66 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’285.15 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 0.226 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6’530.45 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’300.07 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5’369.70 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8.08 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 3.41 Prozent auf 141.80 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2.74 Prozent auf 81.04 EUR), Siemens (+ 2.34 Prozent auf 266.60 EUR), Enel (+ 1.94 Prozent auf 9.05 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.83 Prozent auf 46.20 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Deutsche Telekom (-1.87 Prozent auf 28.30 EUR), adidas (-1.56 Prozent auf 142.40 EUR), Eni (-1.47 Prozent auf 23.87 EUR), Infineon (-1.09 Prozent auf 54.40 EUR) und Airbus SE (-0.51 Prozent auf 195.58 EUR) unter Druck.
Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen
Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6’019’959 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 531.414 Mrd. Euro den grössten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.70 erwartet. Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.89 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
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