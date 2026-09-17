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Kursentwicklung im Fokus 17.09.2026 15:58:17

Donnerstagshandel in Europa: Pluszeichen im Euro STOXX 50

Donnerstagshandel in Europa: Pluszeichen im Euro STOXX 50

Der Euro STOXX 50 macht heute Gewinne.

SAP
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Um 15:40 Uhr gewinnt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.81 Prozent auf 6’317.08 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5.290 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.427 Prozent auf 6’293.27 Punkte an der Kurstafel, nach 6’266.50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 6’337.66 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’285.15 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0.129 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 17.08.2026, den Wert von 6’530.45 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 17.06.2026, den Stand von 6’300.07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’369.70 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.98 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’577.20 Punkten. 5’376.81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 3.46 Prozent auf 141.86 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2.43 Prozent auf 80.80 EUR), BMW (+ 2.41) Prozent auf 63.64 EUR), Siemens (+ 2.28 Prozent auf 266.45 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.55 Prozent auf 46.07 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Eni (-1.47 Prozent auf 23.87 EUR), adidas (-0.83 Prozent auf 143.45 EUR), Infineon (-0.49 Prozent auf 54.73 EUR), SAP SE (-0.10 Prozent auf 186.38 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0.03 Prozent auf 28.85 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1’714’777 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 531.414 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.70 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.89 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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