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LUS-DAX-Marktbericht 17.09.2026 15:58:17

Handel in Frankfurt: LUS-DAX im Plus

Handel in Frankfurt: LUS-DAX im Plus

LUS-DAX-Handel aktuell.

Heidelberg Materials
139.00 CHF -2.49%
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Um 15:55 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 1.06 Prozent höher bei 25’768.00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25’804.00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25’497.00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 17.08.2026, wies der LUS-DAX 26’302.00 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24’850.00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 17.09.2025, einen Wert von 23’389.00 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4.89 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Zählern markiert.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 3.46 Prozent auf 141.86 EUR), QIAGEN (+ 2.57 Prozent auf 38.15 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2.43 Prozent auf 80.80 EUR), BMW (+ 2.41 Prozent auf 63.64 EUR) und Siemens (+ 2.28 Prozent auf 266.45 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Heidelberg Materials (-1.74 Prozent auf 147.20 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.55 Prozent auf 39.41 EUR), adidas (-0.83 Prozent auf 143.45 EUR), Brenntag SE (-0.55 Prozent auf 61.30 EUR) und Infineon (-0.49 Prozent auf 54.73 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 1’714’777 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 215.928 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4.70 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. In puncto Dividendenrendite ist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.15 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com
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