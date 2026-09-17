ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Buy" belassen. Wenig überraschend hätten sich die Gespräche vor allem auf Smartbrillen konzentriert, schrieb Robert Krankowski am Donnerstag anlässlich der UBS-Luxuskonferenz in Mailand. Die Franzosen hätten klargestellt, dass ihre Margen mit den neuen Produkten langfristig vermutlich nicht an diejenigen klassischer Optikprodukte herankommen werden. Dies werde aber von den Anlegern auch bereits so gesehen./ag/tav;