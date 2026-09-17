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EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667

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17.09.2026
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18.09.2026 07:22:42

EssilorLuxottica Buy

EssilorLuxottica
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Buy" belassen. Wenig überraschend hätten sich die Gespräche vor allem auf Smartbrillen konzentriert, schrieb Robert Krankowski am Donnerstag anlässlich der UBS-Luxuskonferenz in Mailand. Die Franzosen hätten klargestellt, dass ihre Margen mit den neuen Produkten langfristig vermutlich nicht an diejenigen klassischer Optikprodukte herankommen werden. Dies werde aber von den Anlegern auch bereits so gesehen./ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 21:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Robert Krankowski 		KGV*:
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