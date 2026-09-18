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Devisen im Blick 18.09.2026 08:03:00

Warum sich der Schweizer Franken zum US-Dollar und Euro kaum bewegt

Warum sich der Schweizer Franken zum US-Dollar und Euro kaum bewegt

Der Schweizer Franken hat in der Nacht auf Freitag nach einer vorangegangenen Erholung wieder auf einen Abwärtskurs umgeschwenkt.

Per saldo haben sich die wichtigsten Währungspaare im Vergleich zum Vorabend aber kaum bewegt.

Das Dollar/Franken-Paar notiert aktuell bei 0,8242 und damit quasi auf dem Niveau vom Donnerstagabend. Davor war der Greenback durch die sinkenden Ölpreise und die damit nachlassenden Inflations- und Renditeerwartungen unter Druck geraten. Gleichzeitig wirken die hawkishen Aussagen des Fed stützend auf den Dollar. Kurzfristig stehen sich also gegenläufige Kräfte gegenüber, erklärten Devisenstrategen.

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Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit ebenfalls kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1482 zeigt. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9463 entsprechend auch mehr oder weniger auf der Stelle.

awp-robot/ra/to

Zürich (awp)

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