US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|JPY/USD
|Historisch
|Realtimekurs
|Devisen im Blick
|
18.09.2026 08:03:00
Warum sich der Schweizer Franken zum US-Dollar und Euro kaum bewegt
Der Schweizer Franken hat in der Nacht auf Freitag nach einer vorangegangenen Erholung wieder auf einen Abwärtskurs umgeschwenkt.
Das Dollar/Franken-Paar notiert aktuell bei 0,8242 und damit quasi auf dem Niveau vom Donnerstagabend. Davor war der Greenback durch die sinkenden Ölpreise und die damit nachlassenden Inflations- und Renditeerwartungen unter Druck geraten. Gleichzeitig wirken die hawkishen Aussagen des Fed stützend auf den Dollar. Kurzfristig stehen sich also gegenläufige Kräfte gegenüber, erklärten Devisenstrategen.
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit ebenfalls kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1482 zeigt. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9463 entsprechend auch mehr oder weniger auf der Stelle.
awp-robot/ra/to
Zürich (awp)
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Inside ETF
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|USD/JPY
|157.7295
|1.7575
|1.13
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.947
|
0.10
|Türkische Lira
|
59.1394
|
0.00
|Baht
|
40.3807
|
-0.01
|Bitcoin - US Dollar
|
78361.9288
|
2.57
|Real
|
6.2182
|
0.00
|US-Dollar
|
0.8247
|
0.09
|Zloty
|
4.6043
|
-0.04
|Euro - US Dollar
|
1.1482
|
0.05
|Ripple - US Dollar
|
1.3381
|
3.20
|Forint
|
383.8406
|
0.05
|Bitcoin - Euro
|
68241.1722
|
2.52
|Ripple
|
0.9064
|
-3.07
|Rubel
|
102.1354
|
-0.37
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt stabilisiert sich am Freitag, während der deutsche Leitindex nachgibt. Vor dem Wochenende zeigten sich die Märkte in Fernost noch einmal gut behauptet.