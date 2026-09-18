Warum sich der Schweizer Franken zum US-Dollar und Euro kaum bewegt

Per saldo haben sich die wichtigsten Währungspaare im Vergleich zum Vorabend aber kaum bewegt.

Das Dollar/Franken-Paar notiert aktuell bei 0,8242 und damit quasi auf dem Niveau vom Donnerstagabend. Davor war der Greenback durch die sinkenden Ölpreise und die damit nachlassenden Inflations- und Renditeerwartungen unter Druck geraten. Gleichzeitig wirken die hawkishen Aussagen des Fed stützend auf den Dollar. Kurzfristig stehen sich also gegenläufige Kräfte gegenüber, erklärten Devisenstrategen.

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Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit ebenfalls kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1482 zeigt. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9463 entsprechend auch mehr oder weniger auf der Stelle.

awp-robot/ra/to

Zürich (awp)