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Index im Blick 17.09.2026 17:58:13

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich letztendlich fester

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich letztendlich fester

Der DAX ging im Plus aus dem Donnerstagshandel.

Deutsche Telekom
25.89 CHF -3.31%
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Am Donnerstag tendierte der DAX via XETRA letztendlich 0.77 Prozent fester bei 25’733.26 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.117 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.563 Prozent auf 25’681.60 Punkte an der Kurstafel, nach 25’537.75 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 25’596.05 Punkte, das Tageshoch hingegen 25’800.62 Zähler.

DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0.920 Prozent nach oben. Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 17.08.2026, bei 26’338.61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, stand der DAX bei 24’934.67 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 17.09.2025, einen Stand von 23’359.18 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 4.87 Prozent zu. Bei 26’618.74 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit QIAGEN (+ 3.79 Prozent auf 38.61 EUR), Siemens Energy (+ 3.41 Prozent auf 141.80 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2.74 Prozent auf 81.04 EUR), Siemens (+ 2.34 Prozent auf 266.60 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2.04 Prozent auf 345.70 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-2.57 Prozent auf 39.00 EUR), Heidelberg Materials (-2.44 Prozent auf 146.15 EUR), Deutsche Telekom (-1.87 Prozent auf 28.30 EUR), adidas (-1.56 Prozent auf 142.40 EUR) und Symrise (-1.49 Prozent auf 90.10 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 6’019’959 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 215.928 Mrd. Euro im DAX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.15 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen
Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation

Bildquelle: KenDrysdale / Shutterstock.com,PhotoSTS / Shutterstock.com
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